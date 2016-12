Venezia 73: tris di italiani, apre le danze il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone

La Biennale di Venezia, attraverso una nota, ha annunciato l'annullamento della cena di gala e del ricevimento sulla spiaggia che tradizionalmente tengono seguito alla cerimonia di apertura. "La Biennale di Venezia partecipa al lutto - si legge nel documento - Esprime profondo cordoglio per le vittime, nonché viva solidarietà e vicinanza alle comunità duramente colpite dal sisma".



Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a seguito del terremoto, come dimostrazione di rispetto ha annullato la visita a Venezia del 31 agosto e 1° settembre. Il capo dello Stato era infatti atteso per la serata inaugurale della Mostra del Cinema al Lido e il giorno seguente all'Esposizione Internazionale di Architettura, ai Giardini e all'Arsenale, promosse dalla Biennale di Venezia.



ITALIANI AL LIDO - Quest'anno la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, vedrà tre film italiani in concorso su un totale di 20 pellicole. In corsa "Spira Mirabilis", documentario in quattro episodi sul tema dell'immortalità di Massimo D'Anolfi e Martina Parenti; "Piuma" di Roan Johnson, sulla gravidanza inattesa dell'adolescente Cate (Blu Yoshimi); e "Questi Giorni" di Giuseppe Piccioni, con Margherita Buy e Filippo Timi, che racconta il viaggio verso Belgrado di un gruppo di ragazze.



IL CINEMA AMERICANO CONQUISTA VENEZIA - Carica di pellicole made in USA quest'anno in Laguna. Ad iniziare dal film di apertura "La La Land" con Ryan Gosling ed Emma Stone, musical di Damien Chazelle che omaggia la Golden Age di Hollywood. In concorso anche il drammatico "The Light Between Oceans" di Derek Cianfrance, con Michael Fassbender e Alicia Vikander; "Nocturnal Animals" dello stilista e regista Tom Ford (al suo secondo lungometraggio dopo "A Single Man" del 2009), "The Bad Batch" di Ana Lily Amirpour con Suki Waterhouse, Keanu Reeves e Jim Carrey; oltre al biopic "Jackie", del regista cileno Pablo Larrain, con Natalie Portman nei panni della First Lady . A chiudere due film ultraterreni: "Arrival" di Denis Villeneuve con Amy Adams e Jeremy Renner, e il documentario "Voyage of Time", ultima fatica di Terrence Malick con Cate Blanchett