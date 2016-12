Venezia 73, Natalie Portman illumina il Lido con la sua "Jackie"

Chiarisce la Portman: "Avevo paura del confronto con l’originale perché non sono un’imitatrice, ma un’attrice". Che ha fatto, a detta di Larraìn, “uno splendido lavoro di interpretazione. Non ha mai cercato di copiare fisicamente la vera Jackie, ma di restituirla attraverso la sensibilità e l’immaginazione". IL'attrice rivela che “né i documenti personali né gli scritti né gli aneddoti su Jackie sono serviti realmente per entrare nel personaggio. Jackie era così sfaccettato! Era una moglie, una moglie tradita persino. Era una madre. Era un simbolo, Era qualcuno che aveva vissuto un trauma terribile. Avevo tutte queste chiavi di accesso che potevo utilizzare".



Giovedì 8 settembre Fuori concorso rivedremo ancora Natalie Portman in "Planetarium" di Rebecca Zlotowski, storie di due sorelle sensitive nella Parigi degli anni 30. La sorella di Natalie è Lily-Rose Depp. Arriva anche terzo e ultimo film italiano in gara, "Questi giorni" di Giuseppe Piccioni: ritratto dei giovani italiani attraverso riti quotidiani e aspettative di quattro ragazze in una città di provincia, il loro viaggio verso Belgrado che dovrebbe suggellare l’amicizia e invece causa incrinature. Tra gli interpreti Filippo Timi, Margherita Buy, Sergio Rubini. In concorso ci sarà "Paradise" di Andrej Končalovskij. Ma oggi è soprattutto il giorno di Jean-Paul Belmondo, che riceverà il Leone d’oro alla carriera dalle mani della collega Sophie Marceau, prima della proiezione di "Le voleur" (1965) di Louis Malle, di cui Belmondo è protagonista.