Venezia 73, Michael Fassbender: "Terrorizzato da Alicia Vikander, è affamata di cinema"

Assalto a Michael Fassbender , a Venezia insieme alla compagna Alicia Vikander con il melodramma " The Light Between Oceans ", del regista Derek Cianfrance. I due attori si sono innamorati proprio sul set e il divo ha raccontato: "Ero terrorizzato da Alicia. Era così affamata di cinema, come tutti gli attori che si rendono conto di avere una grande opportunità. Ho provato anch'io questa sensazione e sul set dovevo sempre essere presente almeno quanto lei".

Un incontro altrettanto emozionante per la Vikander: "Sapevo che Michael era un grande attore, volevo a tutti i costi lavorare con lui. Ero molto nervosa".



In "The Light Between Oceans" i due protagonisti vestono i panni di Isabel e Tom, una coppia di sposi che vivono il loro amore lontano da tutti, su un'isola sperduta dell'Australia dove l'uomo gestisce il faro. Sognano così visceralmente un figlio che, quando trovano un neonato ancora vivo su una barca alla deriva, decidono di occuparsene e crescerlo come se fosse loro.