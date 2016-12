Venezia 73, in corsa per il Leone d'oro ci sarà un tris di film italiani

In corsa per l'Italia nella sezione "Orizzonti" della Mostra due film e due corti, più una coproduzione. Per quanto riguarda i lungometraggi si tratta di "Liberami" di Federica Di Giacomo, che racconta gli esorcisti siciliani, e "Il più grande sogno" di Michele Vannucci, tratto da una storia vera. Nella sezione cortometraggi troviamo: "Stanza 52" di Maurizio Braucci, Colombi di Luca Ferri e infine in coproduzione con la Corea del Sud, il corto di Giovanni Fumu, "Good News".



I Leoni d'oro a Belmondo e Skolimowski - Due Leoni d'oro alla carriera sono stati attribuiti all'attore francese Jean-Paul Belmondo e al regista polacco Jerzy Skolimowski. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, su proposta del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera. A partire da quest'anno, il Cda ha deciso l'attribuzione di due Leoni d'Oro alla carriera in ciascuna delle edizioni future della Mostra: il primo assegnato a registi o appartenenti al mondo della realizzazione; il secondo a un attore o un'attrice ovvero a personaggi appartenenti al mondo dell'interpretazione.



