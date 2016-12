Venezia 73, Chiara Mastroianni e Giancarlo De Cataldo in giuria

Le altre personalità chiamate a far parte di Venezia 73 sono: l'attrice tedesca Nina Hoss (Orso d'argento a Berlino 2007 con Yella) il regista Usa Joshua Oppenheimer, il regista venezuelano Lorenzo Vigas e l'attrice, regista e cantante cinese Zhao Wei. Fra i giurati della sezione Orizzonti, presieduta dal regista francese Robert Guédiguian, c'è l'italiana Valentina Lodovini.

Fra i quattro giurati della sezione Opera Prima Luigi De Laurentis, l'attrice spagnola Pilar Lopez de Ayala. La Giuria Venezia 73 assegnerà ai lungometraggi in concorso il Leone d'Oro per il miglior film, il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, il Leone d'Argento - Premio per la migliore regia, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergenti, il Premio per la migliore sceneggiatura e il Premio Speciale della Giuria.