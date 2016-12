Venezia 73, arriva "Piuma" il secondo film italiano in gara

Luigi Fedele, Blu Yoshimi Di Martino, Sergio Pierattini, Michela e Cescon, Francesco Colella, tra gli interpreti di questa commedia, che ha molto divertito, ma deluso allo stesso tempo. Un buon prodotto di tv popolare, ma senza i numeri per essere presentato in gara ad un grande festival, il parere di molti. Il film, peraltro ben girato e con bravi attori, sarà in sala dal 20 ottobre con Lucky Red.



In concorso a Venezia 73 anche "La región salvaje di Amat Escalante", con Ruth Ramos, Simone Bucio, Jesús Meza, Edén Villavicencio. Una storia di innamoramenti e disillusioni in una città d`altura messicana. Verónica (Simone Bucio) scende cercando il punto in cui cadde un meteorite che alterò la conformazione della zona.



Il cantautore australiano Nick Cave presente con un'altra pellicola a Venezia, si tratta del documentario, questa volta, Fuori concorso "One more time with feeling" in 3 D di Andrew Dominik, protagonista appunto il leader dei Bad Seeds. Per gli appassionati del notturno Cave la pellicola vede proprio le performance live di Nick Cave & The Bad Seeds interpretano per la prima volta le canzoni di Skeleton Tree. Lo stile è fotografico girato in parte in bianco e nero e in parte a colori con interviste al tenebroso rocker.



Fuori concorso a Venezia arriva "Monte" di Amir Naderi, con un cast italiano composto da Andrea Sartoretti, Claudia Potenza, Anna Bonaiuto, Zaccaria Zanghellini. Il regista iraniano riceverà il premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker della 73^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo.