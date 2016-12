2 settembre 2016 17:09 Venezia 73, applausi della stampa per "Nocturnal Animals", thriller in bilico tra violenza e glamour Il film di Tom Ford con Amy Adams e Jake Gyllenhaal ha conquistato i giornalisti del Lido

Applausi convinti della stampa per "Nocturnal Animals", il thriller tra violenza e glamour di Tom Ford in concorso per il Leone d'oro alle 73.ma Mostra del cinema di Venezia. Il film, ispirato al libro "Tony and Susan" di Austin Wright, ha come protagonista un cast megagalattico che comprende Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Ellie Bamber e Laura Linney.

Tom Ford è alla sua seconda regia dopo "A Single Man" (2009), già in concorso a Venezia 66 e che vide assegnare all'attore protagonista Colin Firth la Coppa Volpi. La sua carriera, divisa tra il mondo della moda (ex Gucci e ora con il marchio omonimo Tom Ford) e cinema, ha trovato recentemente un nuovo territorio, quello di produttore con la creazione della Back to Black Films. "Nocturnal Animals" è una sorta di originale thriller esistenziale con tanto di vendetta, dove molte sequenze stanno in bilico tra violenza e glamour.