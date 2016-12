A Venezia sbarca la storia di Gesù in realtà virtuale

Jesus Vr-The Story of Christ mostrerà e racconterà da vicino, tornando indietro di 2000 anni e in una maniera mai vista, la storia di Gesù Cristo, dalla nascita alla resurrezione, dal battesimo ai primi miracoli fino alle ultime ore della crocifissione. Per quattro giorni, dall'1 al 4 settembre, si potrà sperimentare in prima mondiale la cosiddetta Virtual Reality applicata all'anticipazione di Jesus Vr-The Story of Christ, sia per un tempo limitato, sia integralmente.



La proiezione si terrà nel nuovo Vr Theater, allestito al secondo piano del Casinò e attrezzato con 50 Vr Head Gears per la visione individuale su sedie rotanti a 360 gradi. "Siamo particolarmente lieti dell'opportunità di presentare il primo lungometraggio al mondo interamente realizzato in Virtual Reality - ha dichiarato il Direttore della Mostra Alberto Barbera - Jesus VR servirà a dimostrare le potenzialità narrative e spettacolari della nuova tecnologia, sinora limitata a filmati di breve durata. Il fatto assume particolare valore nell'anno in cui anche il rinnovato mercato del film, ora Venice Production Bridge, presenta 6 progetti di Vr fra le 40 proposte di prodotti audiovisivi in cerca di finanziamenti, insieme a film, documentari, serie Tv e web series. Un segno dell'attenzione che la Mostra di Venezia riserva ai grandi mutamenti che stanno contribuendo a ridefinire l'orizzonte della produzione di immagini in movimento".



Nel cast del film Tim Fellingham nelle vesti di Gesù, Mish Boyko in quelle di Pietro, Christian Serritiello di Andrew, Rhys Howells di Juda e Matteo Carlomagno in quelle di Giovanni. Il film, girato a ottobre 2015, interamente a Matera, in 4K 360°, con una troupe tutta italiana, conta anche sul contributo del produttore esecutivo Enzo Sisti, forte della precedente esperienza con La passione di Cristo (2004), come il consulente religioso, Padre William Fulco.