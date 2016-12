Venezia 72, l'alpinista Jake Gyllenhaal apre la Mostra

Un'edizione con quattro film italiani in concorso (Bellocchio, Gaudino, Guadagnino e Messina) e che si annuncia ricca di opere prime e con un fil rouge ("legato a fatti reali"). Parola del direttore artistico Alberto Barbera. Tra le novità di questa edizione anche le master class di autori che si terranno ai giardini del Casinò.



Ingresso libero per proiezioni e incontri con Tornatore, Amelio e soprattutto con Vasco Rossi (un appuntamento che si annuncia caldissimo). Tra i film più attesi ci sono: "Equals di Drake Doremus"; "Beast of No Nation di Cary Fukunaga"; "The Danish Girl" di Tom Hooper e "Anomalisa" di Charlie Kaufman e Duke Johnson. E forse, su tutti, anche per la presenza della superstar Johnny Depp, "Black Mass" di Scott Cooper con l'attore nella parte del celebre gangster James "Whitey" Bulger. La serata di apertura sarà condotta dall'attrice Elisa Sednaoui.