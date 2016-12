Venezia 72, incidente sul red carpet per Elizabeth Banks

Elizabeth Banks incappa in un piccolo incidente sul red carpet che anticipa la proiezione di "Beasts of No Nation" alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia. Il vestito dell'attrice, che fa parte della giuria, si è impigliato sotto a un tacco, rischiando di mandarla letteralmente al tappeto. Per fortuna, la star ha risolto subito l'imprevisto. Alessandra Ambrosio e gli attori Mark Ruffalo e Stanley Tucci hanno sfilato prima della proiezione del film "Spotlight".