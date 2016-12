Venezia 72, è il giorno di Johnny Depp

Alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia è arrivato Johnny Depp , sbarcato al Lido per presentare in anteprima mondiale, ma fuori concorso, " Black Mass ", storia del boss James "Whitey" Bulger , in cui la star appare irriconoscibile, quasi calvo, invecchiato e con lentine azzurre. L'attore, con il solito fascino e una vistosa giacca verde, è approdato in Laguna accompagnato da Dakota Johnson, che nel film interpreta Lindsey Cyr.

Il film è ambientato nella Boston del 1970, quando l'agente John Connolly persuade il gangster irlandese James "Whitey" Bulger (Johnny Depp) a collaborare con l'Fbi per eliminare un nemico in comune: la mafia italiana. La pellicola racconta la vera storia di questa alleanza che permise al boss di eludere la legge.



Nel cast di "Black Mass", diretto da Scott Cooper, anche Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch e Dakota Johnson. Il film uscirà il 18 settembre negli Stati Uniti e arriverà nei cinema italiani a ottobre.



In concorso è la volta di Aleksandr Sokurov, che torna a Venezia quattro anni dopo il Leone d'Oro vinto con "Faust". Il regista presenta "Francofonia", pellicola incentrata sul rapporto fra arte e potere durante la seconda guerra mondiale, che racconta le vicissitudini del Museo del Louvre, durante l'occupazione tedesca in Francia.



Intanto, il Festival ha omaggiato Jonathan Demme con il Persol Tribute to Visionary Talent Award. "Già da quando ero solo un teenager, guardavo alla Mostra del Cinema di Venezia come a un raggio di luce", ha detto il regista de "Il silenzio degli innocenti" e "Philadelphia", nel discorso di ringraziamento.



Accolto da calorosi applausi "Spotlight", il fim sull'inchiesta del Boston Globe, vincitore del Pulitzer che nel 2002 smascherò lo scandalo dei preti pedofili nella Curia locale.