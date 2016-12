Venezia 72, è il giorno dell'atteso "Beasts of No Nation" e di Mark Ruffalo

Alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia è il giorno dell'atteso " Beasts of No Nation ", il film di Cary Fukunaga, già regista della prima stagione della serie tv "True Detective", che racconta il dramma dei bambini-soldato. Protagonista della pellicola in concorso, accolta con applausi dalla stampa, è Idris Elba , che però non sarà in Laguna. Al Lido arriva invece Mark Ruffalo , che presenta " Spotlight ", film fuori concorso tratto da una storia vera.

Spotlight, diretto da Thomas McCarty, racconta lo scandalo dei preti pedofili che investì la Curia di Boston nel 2002 e in particolare l'indagine del "Boston Globe", vincitore del premio Pulitzer, che fece emergere gli abusi e gli insabbiamenti dei casi di pedofilia che coinvolsero l'Arcidiocesi di Boston e scossero l'intera Chiesa Cattolica. Un film dal cast importante: non solo Mark Ruffalo, ma anche Micheal Keaton, Rachel McAdams, Stanley Tucci e Liev Schreiber.



Beasts of No Nation, primo film in concorso al Festival, è basato sull'omonimo romanzo di Uzodinma Iweala e racconta la storia del giovane Agu, strappato alla famiglia e reclutato come soldato per combattere una guerra civile in un Paese africano. Idris Elba veste i panni del comandante generale della NDF a capo di un esercito di bambini-soldato.



Dopo Venezia e Toronto, il 16 ottobre, il film sarà lanciato direttamente sulla piattaforma di streaming Netflix, che lo ha anche prodotto.