Festival di Venezia 2015, in giuria Alfonso Cuaron e Diane Kruger

VENEZIA 72

Oltre al presidente, il regista messicano Alfonso Cuaron ("Gravity", "I figli degli uomini"), ne faranno parte lo scrittore e regista francese Emmanuel Carrère, il regista turco Nuri Bilge Ceylan ("C'era una volta in Anatolia") e il regista polacco Pawel Pawlikowski (premio Oscar per "Ida"). In giuria anche l'italiano Francesco Munzi ("Anime nere"), il regista taiwanese Hou Hsiao-hsien ("The Assassin") e l'attrice tedesca Diane Kruger ("Troy", "Bastardi senza gloria"). A chiudere la rosa la sceneggiatrice britannica Lynne Ramsay e l'attrice Elizabeth Banks ("Spiderman", "Hunger Games")



ORIZZONTI

A presiedere la giuria l'americano Jonathan Demme ("Il silenzio degli innocenti", "Philadelphia"), assistito dalla sceneggiatrice francese Alix Delaporte, l'attrice spagnola Paz Vega ("Lucía y el sexo", "Grace di Monaco"), il regista di Hong Kong Fruit Chan e l'attrice italiana Anita Caprioli.



PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA 'LUIGI DE LAURENTIIS'

Presieduta da Saverio Costanzo ("Hungry Hearts", "La solitudine dei numeri primi"), è composta dal produttore di Hong Kong Roger Garcia, dalla critica francese Natacha Laurent, dal regista americano Charles Burnett dalla giornalista messicana Daniela Michel.