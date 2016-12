"Il decalogo di Vasco", ecco il trailer del film in arrivo a Venezia

21:05 - Svelato il trailer de "Il decalogo di Vasco", il film di Fabio Masi, con protagonista inconsapevole Vasco Rossi, che sarà presentato alla 72ma Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 11 settembre. In Laguna sarà presente anche il rocker, del quale la pellicola offre un ritratto inedito e surreale. A Venezia Vasco chiude una stagione trionfale di concerti e ne apre una nuova con una sorpresa che si nasconde nel capitolo finale del "Decalogo".

Venezia, il trailer del film su Vasco di Barbara Giglioli embed video

Il film è un percorso immaginario e reale insieme in cui due amici sono costretti a fare un viaggio con una sagoma in cartone a grandezza naturale di Vasco Rossi. Tra realtà e la fantasia, il film procede per visioni e emozioni, come fosse un concerto, scandito in dieci capitoli, dai titoli enigmatici e autoironici. Il racconto si dipana in un'ora, toccando temi esistenziali, anche duri, ma trattati con leggerezza. Il vero protagonista del film è la "sagoma" di Vasco, che ispira parole e pensieri liberi. Sogni e incubi. Tra il conscio e l’inconscio.



Il film è stato selezionato per la nuova sezione "Incontri - Cinema nel giardino" e c'è già grande attesa per l'arrivo sul red carpet di Vasco Rossi. In carne e ossa.