I personaggi più social dell'anno, Beyoncé e Selena Gomez al top

Nella sfida all'ultimo like di questo 2017 ha avuto la meglio Beyoncé. Il re dei social, Instagram, ha reso pubbliche le sue classifiche. Il post più amato dagli utenti è quello di Queen Bey "botticelliana" in cui annunciava la sua maternità è stato il preferito del 2017 (11,1 milioni di like), mentre Selena Gomez rimane anche quest'anno la celebrity regina in quanto a follower assoluti (130 milioni).