Hot ed estremi, i migliori nudi del 2014

10:56 - Sensuali o impacciati, fantastici o comici: ecco i dieci nudi di Hollywood che hanno tenuto banco nel 2014. Dalle scene ad altissimo tasso erotico di "Nymphomaniac", con protagonisti Charlotte Gainsbourg e Shia LaBeouf, ai filmini casalinghi di Cameron Diaz e Jason Segel in "Sex Tape". Non mancano poi i ciak hot soprannaturali, come quello di Hugh Jackman in "X-Men: Giorni di un futuro passato" o quello della pericolosa Eva Green in "Sin City 2".

Ma gli attori che hanno fatto follie sotto le lenzuola non finiscono qui. Seth Rogen e Rose Byrne in "Neighbors" danno una lezione ai vicini di casa più giovani e scatenati, facendo sesso sul divano di casa, mentre Juno Temple e Daniel Radcliffe danno vita ad un amplesso selvaggio in "Horns".