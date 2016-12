7 di 20 Olycom

Dall'Italia a Hollywood, i personaggi famosi scomparsi nel 2014

LILLI CARATI - Il 21 ottobre è morta l'attrice varesina. Rivelatasi negli anni 70 con film di genere e commedie sexy come "Il corpo della ragassa", divenne celebre poi per il suo passaggio al porno e per la tossicodipendenza, fino al ritiro dalle scene per chiudersi in una comunità di recupero.