23 dicembre 2014 Dall'Italia a Hollywood, i personaggi famosi scomparsi nel 2014 Dalla morte improvvisa di Virna Lisi, Mango e Giorgio Faletti a quella di Peaches Geldof, Robin Williams, Joe Cocker e Philip Seymour Hoffmann Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:55 - Cinema, teatro, musica e televisione. Sono tantissimi i personaggi dello showbiz che ci hanno lasciato nel 2014. In Italia, a dicembre, improvvisa è stata la morte di Virna Lisi e Mango, e qualche mese prima di Giorgio Faletti. Nel mondo questo anno sarà ricordato anche per la prematura scomparsa di Peaches Geldof, Robin Williams, Joe Cocker e Philip Seymour Hoffmann. Ecco il lungo elenco dei vip che sono morti in questi 12 mesi.