1 aprile 2014 Karol Wojtyla, la vera storia di Papa Giovanni Paolo II diventa musical Lo spettacolo, diretto da Duccio Forzano, debutta il 2 aprile a Cracovia. Arriva in Italia, al teatro Brancaccio di Roma, il 15 aprile

11:53 - Va in scena mercoledì 2 aprile la prima mondiale di "Karol Wojtyla - La vera storia". L'opera musical su Papa Giovanni Paolo II, prodotta da Mauro Longhin con la regia di Duccio Forzano, debutta in luogo altamente simbolico, come Cracovia, nella Polonia patria natale di Wojtyla. Dopo una tappa a Varsavia, l'opera musical arriverà in Italia dal 15 aprile, al teatro Brancaccio di Roma.

Lo spettacolo ripercorre la vita straordinaria di un uomo e di un pontefice che ha lasciato i segni della Sua missione evangelica in tutto il mondo. E' costruito con un susseguirsi di flashback e performance live, nei quali gli episodi più significativi del passato di Wojtyla prendono vita sulla scena. Centoventi minuti divisi in due atti scritti da Duccio Forzano, Donatella Damato, Patrizia Barsotti e Gaetano Stella con la musica, originale e inedita, di Noa e dei Solis String Quartet.



Proprio la regia di Forzano, uno dei più apprezzati registi televisivi (Che tempo che fa, Festival di Sanremo) è uno dei punti forza, con grande ritmo, amalgama ed effetti scenici suggestivi anche attraverso l'uso di olomonitor. La narrazione scenica si snoda su due piani, quello reale e quello virtuale, per rendere allo stesso tempo mistica e introspettiva la vita di Karol Wojtyla.



Resterà a Cracovia fino al 5 per poi spostarsi a Varsavia nel Palasport Towar l'8 e 9 aprile per poi arrivare in Italia.