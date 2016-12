Sting, ecco "57Th & 9Th": le nuove canzoni riaprono il Bataclan un anno dopo la strage

"Nel fare questo, speriamo di rispettare la memoria ma anche l'amore per la vita di quelli che sono caduti. Non dobbiamo mai dimenticarli". Così Sting spiega il senso della sua esibizione. Un evento molto atteso e denso di significati, il cui intero ricavato andrà a Life For Paris (www.lifeforparis.org) e 13 Novembre: Fraternitè Veritè' (www.13onze15.org).



Dal vivo dunque, oltre ai successi storici, Sting proporrà alcuni brani del suo nuovo lavoro che segna per lui il ritorno al rock del cantautore inglese. "E' avvenuto tutto in modo molto veloce, molto spontaneo - racconta Sting - la mia idea è di cercare sempre di sorprendermi e sorprendere le persone con cui lavoro e, spero, gli ascoltatori". L'album, prodotto da Martin Kierszenbaum, prende il nome dall'angolo della strada di Manhattan che Sting percorre tutti i giorni mentre va in Studio a Hell's Kitchen.