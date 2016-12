4 settembre 2014 Venezia 71, la Muchacha sexy Anna Tatangelo scalda il red carpet Paparazzi impazziti per la cantante che ha ritirato un premio per il successo del suo ultimo video Tweet google 0 Invia ad un amico

15:28 - Anna Tatangelo ha stregato i paparazzi sul red carpet di Venezia 71. La cantante era presente per ritirare un premio per il successo del video "Muchacha" che ha messo a segno oltre due milioni di visite sul Web. Poi si è recata alla proiezione del film in concorso "Le dernier coup de marteau" di Alix Delaporte, sfilando con un elegante abito lungo.