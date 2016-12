1 settembre 2014 Venezia 71: applausi a Elio Germano per il suo Leopardi "Il giovane favoloso" di Mario Martone è il terzo film italiano in gara. L'attore si è presentato al Lido con il pugno alzato e la maglietta Artisti 7607, Associazione di autodeterminazione degli artisti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:51 - Dopo il successo di "Anime Nere" e "Hungry Hearts" l'Italia cala il terzo ed ultimo asso sognando il Leone d'Oro: "Il giovane favoloso" di Mario Martone con Elio Germano nei panni del poeta Giacomo Leopardi. Il film è stato accolto con calorosi applausi al termine della prima proiezione per la stampa. L'attore si è presentato al Lido con il pugno alzato e la maglietta Artisti 7607, sigla dell'associazione di autodeterminazione degli artisti.

"E' un lusso, un sogno per ogni attore - dice Germano durante la presentazione alla stampa della pellicola - avendo avuto anche la possibilità di preparare a lungo, tre-quattro mesi e non succede mai nel nostro cinema, questo personaggio al punto che avrei voluto proseguire la preparazione per lungo tempo ancora, talmente era diventato con Giacomo, un grande e fecondo dialogo".



La pellicola di Martone - nel cast anche Michele Riondino, Massimo Popolizio, Anna Mouglalis e Valerio Binasco - ruota attorno a Leopardi, bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del padre in una casa che è una biblioteca. La sua mente spazia ma la casa è una prigione: legge di tutto, ma l’universo è fuori.



In Europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni e Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno. A ventiquattro anni, quando lascia finalmente Recanati, l’alta società italiana gli apre le porte ma il nostro ribelle non si adatta. A Firenze si coinvolge in un triangolo sentimentale con Antonio Ranieri, l'amico napoletano con cui convive da bohémien, e la bellissima Fanny.



Si trasferisce infine a Napoli con Ranieri dove vive immerso nello spettacolo disperato e vitale della città plebea. Scoppia il colera: Giacomo e Ranieri compiono l'ultimo pezzo del lungo viaggio, verso una villa immersa nella campagna sotto il Vesuvio...