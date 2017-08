Paolo Villaggio, al funerale laico folla e tante celebrità

Ad inaugurare la cerimonia la canzone dell'amico Fabrizio De André "Carlo Martello". Poi è risuonata la voce dello stesso Villaggio, nell'ultima intervista concessa a Mario Sesti. "Per fortuna Fantozzi - dice - è stato anche un terapeuta liberando gli italiani da quella cultura consumistica, delle settimane bianche e dello spendere a tutti costi per essere felici. Lui faceva le vacanze e tornava infelice. Così molti italiani capirono, forse per la prima volta, di non essere dei fenomeni così isolati quando le loro vacanze erano tragiche".



Milena Vukotic ha voluto ricordare che, "se oggi incontro per la strada persone che mi sorridono e mi offrono un gelato lo devo sicuramente a Paolo". Ricky Tognazzi ha condiviso con tutti una battuta che Villaggio gli diceva sempre "bisogna morire prima dei Tg delle 20". Walter Veltroni lo ha invece paragonato a Chaplin, Keaton, Allen, "artigiani geniali di vite inventate o rubate".