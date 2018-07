Un anno fa moriva Paolo Villaggio, ecco le foto dai suoi film più famosi

Un anno fa moriva Paolo Villaggio. A 84 anni, il 3 luglio 2017, scompariva il grande attore interprete di iconici personaggi come il ragionier Fantozzi e Fracchia. Resistono al tempo la sua genialità, l'intelligente umorismo e quell'ironia sottile tra il sarcastico e il tragico che ne fanno un indimenticabile protagonista della scena italiana. Nelle librerie arriva intanto un suo libro inedito 'Italiani brava gente... ma non è vero!', con una prefazione e una postfazione del ragionier Ugo Fantozzi che spiega di averlo dato in lettura alla moglie, la signora Pina, secondo la quale "si capisce che è scritto da un finto intellettuale di sinistra". Si tratta di un ritratto spietato, satirico e quantomai profetico di come siamo e di come vorremmo essere: "Un paese ignorante televisivo, pieno di contraddizioni, pieno di Mafia, di Camorra, di tangentisti, di ladri, penultimo in Europa", come scrive Villaggio nella conclusione.