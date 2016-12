David Bowie, i duetti famosi del Duca Bianco

Uno dei brani più famosi dei Velvet Undeground, "Waiting for the man", è uno dei cavalli di battaglia live di Bowie dall'inizio carriera. Presente nel live "Santa Monica '72" viene eseguito con Lou Reed durante molte session BBC, nel tour del 1972, e al 50th Birthday Bash al Madison Square Garden nel 1997.



Storico il duetto con Freddie Mercury e i Queen nel brano "Under pressure". Il brano, frutto di un progetto comune, fu eseguito in scaletta solo dalla band. Invece Bowie cantò per la prima volta dal vivo il brano al Freddie Mercury Tribute Concert nel 1992, durante il quale Annie Lennox prese la parte di Mercury.



Altro classico è "Dancing In The Street", brano cantanto con Mick Jagger. Il singolo fu pubblicato nell'ambito del Live Aid per raccogliere fondi contro la fame in Etiopia.



"Without You I'm Nothing" è un cd singolo dei Placebo contenente quattro versioni della stessa canzone, cantata insieme a Bowie.



Gli Arcade Fire hanno pubblicato un ep, "Fashion Rocks" comprendenti "Life On Mars", "Wake Up" e "Five Years" eseguiti con Bowie al Fashion Rocks Show tenutosi al Radio City Music Hall di New York nel 2005.



Il brano dei Pink Floyd "Arnold Layne", cantato da David Gilmour con Bowie come ospite dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra nel 2006 è finito su un cd singolo.



Famoso invece il due di picche servito dal Duca Bianco a Chris Martin che gli aveva inviato un pezzo per una collaborazione con i Coldplay.