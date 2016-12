David Bowie: e Kaspar Capparoni per un giorno divenne il Duca Bianco

Quando ha partecipato a "Tale e quale show" Kaspar Capparoni ha ricevuto molti complimenti per la sua imitazione di David Bowie. Ma mai avrebbe pensato di essere scambiato per lui in un'occasione "ufficiale". E' successo all'"Eco di Bergamo", che nell'edizione cartacea, a corredo dell'articolo sulla morte del Duca Bianco, ha messo una foto dell'attore romano. Il quotidiano, una volta che l'errore ha iniziato a circolare sui social, si è scusato.