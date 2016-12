14 luglio 2014 Rihanna "la tedesca", gioia Mundial: notte di festa con i giocatori della Germania La cantante ha immortalato su Twitter e Instagram prima il suo tifo (esuberate) sugli spalti e poi i festeggiamenti con i giocatori campioni del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

13:50 - Notte di festa a Rio de Janeiro per la Germania campione del mondo. Festa ancora più frizzante perché movimentata da un'ospite speciale: Rihanna. La popstar infatti ha tifato in maniera scatenata per la nazionale tedesca per poi festeggiare la vittoria con i giocatori e le Coppa. Il tutto, naturalmente, immortalato sui suoi canali social.

L'ultimo post su Twitter, al termine di una lunghissima nottata di festeggiamenti è stato "Ho toccato la Coppa, ho tenuto in mano la Coppa, mi sono fatta un selfie con la Coppa!!!". Solo l'ultimo di una lunga serie, iniziata con lei in tribuna al Maracanà, con tanto di maglietta germanica (anche alzata, perché il seno va mostrato almeno una volta...), e proseguita con gli scatti ricordo con i giocatori.



Dal match winner Mario Goetze, a Bastian Schweinsteiger e Lukas Podolski, per arrivare a Miroslav Klose che, fedele al suo personaggio, abbozza un sorriso imbarazzato. Decisamente più sciolti i suoi compagni di squadra, per i quali la presenza di Rihanna è stata la ciliegina sulla torta.