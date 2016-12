Pino Daniele, i medici legali: "Morto per decadimento della funzione cardiaca"

Secondo i consulenti, i medici legali Vittorio Fineschi, Giorgio Bolino e Giuseppe Ambrosio, il decadimento della funzione cardiaca, ossia la perdita di energia del cuore, ha provocato un edema che è costato la vita a Pino Daniele.



Il cantante, malato cronico di cuore, si era sentito male nella sua villa in provincia di Grosseto e aveva rifiutato di farsi ricoverare nell'ospedale più vicino, preferendo andare in macchina a Roma per farsi visitare dal suo cardiologo di fiducia.



I medici che hanno effettuato l'autopsia sostengono che, se Pino Daniele avesse optato per l'ospedale di Orbetello - il più vicino a casa – avrebbe avuto più chance di salvarsi, ma non è certo che ce l'avrebbe fatta.



La Procura di Roma aveva aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo.



La notizia arriva a poche ore dall'annuncio via social di Lorenzo Jovanotti, che insieme a Eros Ramazzotti e James Senese, ha deciso di ricordare Pino Daniele nella tappa napoletana del suo tour, in programma allo stadio San Paolo, domenica 26 luglio. Un tributo che celebrerà non solo l'amicizia che legava questi tre artisti a Pino Daniele, ma anche il concerto del 13 giugno 1994, in cui Ramazzotti e Jovanotti suonarono insieme al cantautore a Napoli, nello show che lo riportava nella sua città dopo anni di assenza.