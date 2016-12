Pino Daniele, a Napoli posato il monumento-chitarra che lo ricorda

Una chitarra per ricordare Pino Daniele. Tra le iniziative organizzate a Napoli in memoria dell'artista scomparso il 4 gennaio 2015, c'è la posa di un monumento nella via intitolata al musicista, che è vicina alla casa natale sita in via santa Maria la Nova. La riproduzione della chitarra è stata installata sulla facciata di un palazzo all'angolo della strada, già diventata meta di pellegrinaggi da parte dei fan.