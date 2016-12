Jovanotti ed Eros Ramazzotti: insieme per Pino Daniele con i 35mila del San Paolo

Un omaggio particolarmente emozionante perché frutto dalla amicizia autentica che ci fu tra Lorenzo, Eros e Pino Daniele. La serata è nata in maniera spontanea, quasi casuale, con un sms inviato giorni fa da Eros a Jovanotti: "Mi raccomando di ricordare il nostro grande Pino a Napoli". Lorenzo sa che in questi giorni Eros è in vacanza con la famiglia prima di partire per il suo tour, ma la butta lì comunque, tentar non nuoce: "Pensa che bello se ci fossi anche tu" è la risposta. Ed Eros non si fa pregare. Quando ci sono di mezzo legami veri non contano impegni, prove, distanze geografiche.



E con Lorenzo ed Eros c'era anche James Senese, il sax di Pino, il musicista che lo conobbe ragazzo, così per ricordare nella maniera migliore quel trio fantastico. "Quanno Chiove", "Napul'è", "A me me piace o'blues" e "Yes I Know my Way" con Senese, Jovanotti ha scelto i brani "storici".



"Pino Daniele è per Napoli quello che Bob Marley è per la Jamaica - aveva scritto Lorenzo per ricordare Pino Daniele poco dopo la scomparsa -, ma siccome i napoletani sono napoletani e Napoli è Napoli, tutto è amplificato, tutto è più grande più complesso più rumoroso più infuocato, più indescrivibile a parole. Dopo quel concerto siamo diventati veramente amici". Il concerto a cui faceva riferimento Jovanotti era quello del 13 giugno 1994, con il trio che si esibì al San Paolo a pochi giorni dalla morte di Massimo Troisi. Sono passati 21 anni, e Lorenzo ed Eros hanno voluto far rivivere quell'emozione nel segno dell'amicizia.