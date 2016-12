Medusa Film:"Con la vittoria de 'La grande bellezza' siamo nella storia"

08:00 - "Siamo nella storia. Quella del cinema ma non solo" hanno commentato Carlo Rossella e Giampaolo Letta di Medusa Film, presidente e amministratore delegato di Medusa Film che ha coprodotto e distribuito "La grande Bellezza" di Paolo Sorrentino. Un risultato sperato che dà ancora più valore a tutto il lavoro dietro le quinte del film, che è pieno di "storie nascoste" che vanno che "partono da molto lontano e che hanno a che fare con la storia della nostra cultura".

"L’Oscar a "La grande bellezza" non è dunque soltanto il massimo riconoscimento che mai avremmo pensato di poter raggiungere, ma anche il coronamento di una linea editoriale coraggiosa e aperta a ogni tipo di sfida. E insieme a tutto ciò, l’affermazione definitiva di Paolo Sorrentino – al quale abbiamo sempre creduto - quale nuovo maestro del cinema contemporaneo. Ma anche e forse soprattutto la volontà di continuare a inseguire un cinema che sappia raccontare il mondo, un cinema popolare e al tempo stesso sofisticato. Un cinema come finestra dalla quale leggere la realtà che ci circonda per poi affrontarla, magari, con strumenti nuovi. Con occhi diversi" hanno commentato Carlo Rossella e Giampaolo Letta.



Il lavoro di Sorrentino ha ottenuto il massimo riconoscimento per un regista al quale si aggiungono le congratulazioni della società del gruppo Mediaset:"Non possiamo che gioire, unirci ai festeggiamenti per un cinema italiano che torna al suo ruolo di protagonista assoluto sulla scena internazionale. E con il cinema, di sicuro, anche un po' tutta l'Italia, nelle sue componenti più diverse, arricchisce la sua immagine nel mondo".