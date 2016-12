Lupita Nyong'O è la più bella del mondo

16:54 - Lupita Nyong'O è la donna più bella del mondo. A decretarlo la classifica del magazine americano "People" che piazza al vertice la 31enne di origini keniote, premio Oscar come Miglior Attrice non Protagonista per la sua interpretazione in "12 anni schiavo".

"E' emozionante, e un grande, grande complimento", ha commentato la giovane attrice. Al magazine ha confessato di aver sempre creduto che la bellezza fosse qualcosa di molto diverso da lei e decisamente più simile a quello che vedeva in tv, ossia "ragazze con la pelle chiara e lunghi capelli lisci". A vincere il "titolo" prima di lei Gwyneth Paltrow (2013) e Beyoncé (2012). Per Lupita, questo, è un anno decisamente fortunato.