"La Grande Bellezza" vince l'Oscar e Twitter si scatena tra messaggi e auguri

15:44 - "La Grande Bellezza" ha scatenato un vero terremoto su Twitter. A poche ore dall'Oscar colleghi e ammiratori si sono voluti congratulare via social con Paolo Sorrentino e con il cast del film. Christian De Sica si è complimentato con il regista e con il cognato Carlo Verdone, che nel film interpreta lo sfortunato scrittore Romano, mentre Giorgio Pasotti (anche lui nel cast) ha ironizzato: "Pare abbiamo vinto l'OSCAR".

Ma l'ambita statuetta degli Academy ha risvegliato l'orgoglio nazionale di molti altri artisti dello show-biz, che non hanno perso l'occasione di cinguettare in 140 caratteri tutta la loro gioia. "#LaGrandeBellezza è il nostro miglior cinema... Grande #PaoloSorrentino proud of you #Oscars2014" il commento dei Negroamaro, mentre la vincitrice di X Factor Chiara Galiazzo ha fatto le ore piccole per ascoltare il discorso di Paolo Sorrentino: "Che grande felicità per #LaGrandeBellezza ! Ora posso andare a dormire! Buonanotte a tutti!".



Tra i connazionali fieri dell'Oscar anche Emanuele Filiberto di Savoia ("Viva Sorrentino, viva il cinema italiano!") e l'ex Velina Elisabetta Canalis, ormai di casa negli Stati Uniti, che si è complimentata in italiano e in inglese: "#LaGrandeBellezza congratulazioni a Paolo Sorrentino ed a tutto il magnifico cast! Congratulations to Paolo Sorrentino and to all the cast!"