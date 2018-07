9 luglio 2018 17:13 Todays Festival, a Torino tra Editors e My Bloody Valentine Dal 21 al 24 agosto un ricco cartellone per la quarta edizione

Dopo le 30.000 presenze all’edizione 2017, TODAYS Festival torna per la sua quarta edizione dal 24 al 26 a Torino. Sarà un'oasi musicale, tra canto, ritmo, esplosione di suoni e generi diversi per un lungo weekend di fine estate. Tra i protagonisti che vedremo sul palco The War on Drugs, My Bloody Valentine, Editors, King Gizzard and the Lizard Wizard, Echo & the Bunnymen, Mount Kimbie, Ariel Pink, Mouse on Mars e Cosmo.

Due saranno i palchi principali: lo sPAZIO211 e la piazza semicoperta dell'ex Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino Incet (sorta alla fine del XIX secolo e abbandonata nel 1968). Poi il Parco Urbano Verde Aurelio Peccei (primo parco d’Italia totalmente ecosostenibile), delimitato dall'adiacente complesso Docks Dora, sarà il luogo per un party speciale.



Venerdi 24 agosto il festival inaugura con il guitar rock dei The War on Drugs, in vetta alle classifiche mondiali e trionfatori all’ultima edizione dei Grammy Awards con il premio Best Rock Album mondiale. Da cult band a promessa del rock psichedelico quei bizzarri personaggi da jam psych-garage-rock caleidoscopiche dei King Gizzard and the Lizard Wizard. La cerimonia d’apertura è affidata al Made in Italy dei Bud Spencer Blues Explosion e agli Indianizer che atterrano nel capoluogo piemontese con la loro cumbia ancestrale extraterrestre.



Le mura della ex fabbrica Incet, elettrificata dal Varvara Festival, saranno la scenografia dell'unico concerto italiano del duo londinese Mount Kimbie e del loro cocktail elettronico urbano di generi tra dubstep, new wave, kraut e post-rock. Prima di loro i Coma_Cose, duo milanese rivelazione.



Sabato 25 agosto Il palco di sPAZIO211 andrà in scena l'unica data italiana dei leggendari My Bloody Valentine, una delle band più influenti della storia moderna. In una serata tutta britannica arriveranno anche gli inglesi Echo & The Bunnyman. Nella stessa serata anche i nostri Colapesce e Daniele Celona. Intanto sul palco della Incet sarà Cosmo il protagonista di quello da tutti considerato “il miglior live party del momento”. senza dimenticare i navigati teutonici Mouse on Mars. Domenica 26 agioto protagonisti assoluti saranno gli Editors e Ariel Pink, due facce della medaglia dell'indie mondiale.



"Con questo festival – ha spiegato il direttore di Todays, Gianluca Gozzi – intendiamo raccontare la contemporaneità. Lo scopo è osare, in un Paese dove spesso, alla curiosità, si preferisce la rassicurazione. Un evento culturale, a differenza del puro intrattenimento, è infatti una cosa che incide, e gli artisti presenti raccontano questa idea".

