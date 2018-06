RPMM Festival, Porto "capitale" della club culture dal 27 al 29 luglio

Matt Tolfrey, Margaret Dygas, Barac, D’Julz, Mella Dee, Varhat, Jasper James, Matthias Tanzmann, Robin Ordell, Art Department, Patrice Scott: sono solo alcuni degli oltre 50 dj che saranno presenti all'RPMM Festival. Tutti questi artisti si aggiungono ai top dj rivelati dall'organizzazione guidata dal direttore artistico Jonny TV. Parliamo di Matthew Dear, Francesca Lombardo, Guy Gerber e Damian Lazarus, e saranno portati sul palco dalle varie crew internazionali come Half Baked, MEOKO, Ibiza Voice, Keep On Dancing, MusiK @ll, You Are We e altro ancora.





La line up dalla A alla Z

Adam Curtain

Alexis Raphael

Alfons

Âme DJ

Art Department

Ashley Wild

Barac

Cleymoore

D’Julz

Damian Lazarus & The Ancient Moons Live

Darius Syrossian

Death On The Balcony

Diana Oliveira

Francesca Lombardo ‘Life Of Leaf’ Live

Geddes

Guy Gerber

Heartbreakerz

Hefe Live

Jackmaster

Jasper James

Joseph Williams

Kenny Glasgow

Luca Cazal

Margaret Dygas

Matt Tolfrey

Matthew Dear Live

Matthias Tanzmann

Max Chapman

Mella Dee

Michael Bosacki

Miguel Puente

Nitin

Ollie Mundy

Patrice Scott

Photonz

Pixel 82 B2B Gustavo-Vo

Port Do Soul Live

Ricoshëi

Robbie Akbal

Robin Ordell

Rui Vargas

Russ Yallop

Smash TV

SU M

Switchdance

Tone Of Arc Live

Twenty 2

Varhat

Vasco Valente

Violet

Wildkats

Yassine



Per informazioni sui ticket cliccare sul sito di RPMM.