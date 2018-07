Punk Rock Raduno, a Bergamo il festival nel nome dei Ramones

Torna per la terza edizione il Punk Rock Raduno, il festival dedicato alla musica dei Ramones, capace di calamitare a Bergamo pubblico da tutto il mondo, fan del punk rock che ha segnato la cultura pop. Dal 12 al 15 luglio, la manifestazione porta allo Spazio Edoné e in tutta la città lo spirito della band californiana tra musica live, esposizioni, cucina, sport, cinema. Protagonista assoluto sul palco sarà CJ Ramone, bassista dei Ramones dal 1989 al 1996, che suonerà accompagnato dalla storica band italiana Manges. Tra le band in cartellone Queers, Bombpops, Dan Vapid and the Cheats (ex Screeching Weasel), Even in Blackouts.