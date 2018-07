Pistoia Blues, Alanis Morissette apre un Festival di super ospiti

Venerdì 13 toccherà invece al cantautore britannico James Blunt solcare il palco del Festival. Blunt torna in Italia con il suo 'The Afterlove Tour', forte del consenso mondiale del suo quinto lavoro in studio che lo ha portato a raggiungere complessivamente oltre 30 milioni di dischi venduti tra album e singoli, accumulando più di 625 milioni di view su YouTube e oltre 680 milioni di stream nelle piattaforme digitali. La serata sarà aperta dalla band imolese dei Five To Ten, eclettico trio voce-piano-batteria guidato da Silvia De Santis.



Un pezzo di storia del rock mondiale, un concerto che potrebbe diventare leggenda quello di sabato 14 quando, nell'imponente cornice medievale di piazza Duomo, salirà sul palco Steve Hackett, l'indimenticabile chitarrista dei Genesis, per un nuovo show intitolato 'Genesis Revisited, Solo Gems & Guitar' a ripercorrere i brani da lui scritti insieme a Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherfod negli album capolavoro della celebre band britannica, oltre a gemme della sua produzione solista. Per l'artista, entrato nella prestigiosa 'Rock & Roll Hall of Fame' nel 2010, sara' la prima volta al Pistoia Blues Festival. Condivideranno il palco con Hackett i The Watch, tribute band dei Genesis acclamata in tutto il mondo. In apertura la band lucchese dei Predarubia che presentera' l'album 'Somewhere Boulevard'. Ad aprire la serata la prog band romana La Fabbrica dell'Assoluto.



Particolarmente ricca la serata del 15 luglio: la Mark Lanegan Band precederà i Supersonic Blues Machine con Billy F. Gibbons degli ZZ Top, un'abbinata unica. L'ex voce di Screaming Tree e Queens of the Stone Age dividerà la serata di domenica con il suo intero show in promozione all'ultimo album 'Gargoyle, per poi lasciare il palco ai Supersonic Blues Machine con ospite Billy Gibbons, cantante e chitarrista degli ZZ Top. Arricchiscono la serata i Casablanca, rock stoner band italiana nata dalle ceneri dei Deasonika e guidati dal frontman e produttore musicale Max Zanotti. Aprono i Seraphic Eyes in promozione con il nuovo album 'Hope'.