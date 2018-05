Mi Ami 2018, il festival della nuova musica italiana torna al Magnolia

Torna puntuale al Circolo Magnolia il Mi Ami Festival. Per questa quattordicesima edizione che si svolgerà il 25 e 26 maggio sui tre palchi si alterneranno alcuni dei nomi della nuova musica italiana, da Cosmo a Frah Quintale, Will Peyote, Colapesce, Francesca Michielin, passando per la reunion dei Prozac+ e le date uniche di Ex-Otago e Tre Allegri Ragazzi Morti. E come di consueto non sarà solo un weekend di musica da ascoltare, ma anche di arte, fumetti, poesia.