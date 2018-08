Le Vibrazioni: "Abbiamo ritrovato l'entusiasmo dei vent'anni"

Il percorso del gruppo milanese, dopo la reunion avvenuta un anno fa, prosegue quindi sulle ali dell'entusiasmo. Un percorso passato attraverso il ritorno a Sanremo, la pubblicazione di "V", il nuovo album di inediti, e di un tour che ha portato al gruppo anche delle sorprese. "Concerti pazzeschi. Anche il pubblico lo vedo diverso, cambiato. Ci sono i nostri vecchi fan ma vedo anche tanti volti nuovi, giovani - spiega Sarcina -. La cosa incredibile è che i giovani di oggi solitamente seguono altri tipi di generi musicali. Invece la bellezza è vedere tanti ventenni che ascoltano il rock'n'roll!".



Tra le tappe del vostro tour ci sono molti festival, tra cui l'Home. Cosa vi piace di quel tipo di situazione live?

Il festival è un momento di aggregazione che ha che fare sia con gli altri artisti che con il pubblico. Sul primo fronte trovi spesso amici musicisti ma anche amici tecnici, perché abbiamo un passato lavorativo in quel campo, il nostro nome deriva da lì. E ti ritrovi in una situazione di festa. Per quanto riguarda il pubblico invece è bello trovarsi di fronte a gente diversa, che ascolta altre band. Nel complesso è una situazione che ci piace molto, infatti quest'anno ne abbiamo fatti tanti rispetto agli anni precedenti.



Può essere proprio l'occasione per conquista i ventenni di cui parlavi prima...

Esatto, facciamo i festival anche per questo motivo. Ti vai a confrontare con artisti di calibro diverso che hanno pubblici diversi. Gente che magari ha di te anche un'idea di un certo tipo. Così magari puoi smentire le dicerie. O confermare...



Quando ti senti a casa?

A casa mi sento ogni volta che salgo sul palco. Qualunque sia la dimensione, la larghezza, l'altezza o la profondità il palco è il posto in cui mi sento più a mio agio. Basta essere lì, con la mia band e suonare, e mi sento nel mio habitat naturale.



C'è un luogo, tra quelli dove avete suonate, che vi fa sentire a casa?

I luoghi sono sempre tanti. Palermo, per esempio, che è la città che ha visto la nostra reunion per la prima volta in occasione di Radio Italia Live. E' una città in cui abbiamo sempre fatto tanta bella musica ed è un popolo che vibra in tutti i sensi. Se c'è un posto dove mi posso lanciare sul pubblico, questo è Palermo. Poi capitano sorprese come quest'anno a Foggia, dove c'erano più di 12mila persone, con un calore pazzesco. E poi mi ha stupito Cremona, che mi ha fatto ricredere rispetto a un'idea che avevo rispetto al passato.



Hai detto che il pubblico è cambiato. E per voi invece, in questa reunion avete scoperto qualcosa di nuovo?

In realtà c'è più entusiasmo rispetto all'ultima fase della prima parte della nostra carriera. E' come se fossimo tornati a 15 anni fa, agli inizi, quando l'entusiasmo era alle stelle. Non era scritto da nessuna parte che ci fosse la certezza di tornare così in auge. Invece questa cosa è stupefacente e ci dà un entusiasmo tale e quale agli esordi. Con la differenza che oggi abbiamo le spalle più larghe: abbiamo 40 anni, abbiamo avuto tante esperienze, figli, famiglie. Siamo più consapevoli.



LE DATE DEL TOUR

Sabato 4 agosto – Francavilla Al Mare (CH)

Mercoledì 8 agosto – Biccari (FG)

Sabato 11 agosto – Riviera Music Festival @ Alassio (SV)

Sabato 18 agosto – Auletta (SA)

Giovedì 23 agosto - Sun&Sounds Festival @ Grado (GO)

Sabato 25 agosto – Ossi (SS)

Mercoledì 29 agosto – Home Festival @ Treviso (TV)

Sabato 1 settembre – Trasacco (AQ)

Venerdì 21 settembre – Cous Cous Fest @ San Vito Lo Capo (TP)