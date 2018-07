La musica è regina nel palcoscenico diffuso del Locomotive Jazz Festival

Locomotive Jazz Festival: i protagonisti dellʼedizione 2018 Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel corso delle sue 13 edizioni con oltre 200 mila spettatori, di cui 20 mila solo lo scorso anno, il Locomotive Jazz Festival compie ora un passo in avanti. Se, infatti, il fil rouge del 2017 era “la Musica nasce nelle periferie”, quello di quest’anno rimane nelle periferie, allargando gli orizzonti. “Crescere” è la parola scelta per raccontare un territorio, per mettere in musica le sue storie e le sue ferite, per cancellare i luoghi comuni e rafforzarlo con nuovi modi di fare cultura. Soprattutto quest’anno, il Locomotive ha deciso di essere nei luoghi di frontiera, luoghi maltrattati, come San Cataldo, o vittime di etichette ormai logore, come Taranto, città industriale che però nasconde una storia e una cultura profonde e da riscoprire. Con l’obiettivo di portare la musica in spazi diversi, il Festival si sposta, quindi, a Taranto, Ceglie Messapica, Lecce, Castro Marina, Roca e Torre Sant’Andrea, marine di Melendugno, e San Cataldo, marina di Lecce; luoghi da svelare sotto una nuova lente, dimostrando, al di là delle etichette, che essere ai confini può essere anche un privilegio per chi ci nasce, vive e cresce.



La XIII edizione del Festival consolida l’impegno nei confronti delle nuove generazioni con il contest Locomotive Giovani, che quest’anno ha raccolto oltre 50 richieste di adesione. A coloro che hanno passato le selezioni sarà offerto un percorso di formazione alternativo agli studi accademici, con la possibilità di confrontarsi, esibirsi, aprire i concerti e suonare sul palco con i grandi del jazz.



GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI:

26 luglio - Renzo Rubino e Gino Castaldo

27 luglio - Dolcenera

Notte tra il 28 e il 29 luglio: Raffaele Casarano, Quintetto speciale, Malika Ayane

29 luglio: Davide Chiarelli & Marokiki 4tet

30 luglio: Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio

31 luglio: Avion Travel

1 agosto: Gilles Peterson, Nicola Conte

2 agosto: Kenny Garrett

3 agosto: Nick The Nightfly





PER INFO E IL PROGRAMMA COMPLETO: http://www.locomotivejazzfestival.it/