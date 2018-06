L'addio di Elio e le storie tese: il loro ultimo concerto apre la decima edizione di Collisioni

Il concerto è in realtà solo il primo appuntamento di una sorta di lungo weekend d'addio. Venerdì alle 21 la band salirà sul palco per vivere insieme ai fan uno dei momenti più significativi di una carriera lunga 38 anni di successi: da "Cara ti amo" a "Cateto", da "La terra dei cachi" a "Shpalman", da "Luigi pugilista" all'ultimo "Il circo discutibile", porterà sul palco tutti i grandi brani che hanno fatto ridere a crepapelle e urlare "al genio". Insieme a loro ci saranno tanti amici venuti a partecipare a questa grande festa. Oltre a quelli già citati, interverranno Geppi Cucciari, Maccio Capatonda, The Kolors, Street Clerks, Skardy e Filippo Graziani. Ma è indubbio che per i fan storici l'evento sarà il ritorno dal vivo di Rocco Tanica.



Sabato 30 giugno, poi, Elio e le Storie Tese saranno invitati sul palco verde del Festival per un'ultima chiacchierata, nella cornice di un weekend fatto di incontri, concerti e degustazioni gratuite di Barolo e dei migliori prodotti wine and food italiani.



COLLISIONI X, UN MESE DI EVENTI - Quello di Elio sarà solo il primo di una serie di appuntamenti imperdibili: Max Pezzali, Nek, Francesco Renga il 30 giugno; Caparezza il 1 luglio e Depeche Mode il 2 luglio (sold out), con i Marlene Kuntz in apertura. E per il decennale altri due super ospiti internazionali in concerto: Steven Tyler degli Aerosmith il 24 luglio e Lenny Kravitz il 28 luglio.



Tra i grandi nomi attesi per il weekend di letteratura e musica in collina, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio a Barolo: Niccolò Ammaniti, Luca Argentero, Arisa, Bruno Barbieri, Julian Barnes, Benji & Fede, Luca Carboni, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Paolo Crepet, Mauro Corona, Michael Cunningham, Alessandro D’Avenia, Erri De Luca, Ex-Otago, Diodato, Mannarino, Lorenzo Fragola, Gazzelle, Avanzi di Balera, Gene Gnocchi, Giancarlo Caselli, Tahar Ben Jelloun, Luciano Ligabue, Elisa Maino, Patrick McGrath, Francesca Michielin, Laura Morante, lo spettacolo firmato Smemoranda e Zelig con Ale e Franz, Alessandro Betti, Boiler, Frankie Hi-NRG MC, Stefano Signoroni&Band e Antonio Ornano e poi ancora Gué Pequeno, Pif, Piero Pelù, il trio Max Pezzali/Nek/Francesco Renga, Massimo Recalcati, Vittorio Sgarbi, Stash The Kolors, Anna Tatangelo, Tommaso Paradiso Thegiornalisti, Marco Travaglio, Simona Ventura, Beppe Vessicchio, Le Vibrazioni, Irvine Welsh, Dolcenera, Giuseppe Cruciani, Paolo Ruffini, Shel Shapiro, Elio e le Storie Tese nell’ultimo incontro con i loro fan.



Per le notti di venerdì, sabato e domenica, poi, oltre ai concerti in piazza Rossa, tutte le piazze di Barolo saranno animate: dai concerti di Irene Fornaciari, Amedeo Minghi, Danilo Sacco, Chiara dello Iacovo, al djet a sorpresa Ex Otago fino al progetto BIG s-BANG dei dj Coccoluto e Turymegazeppa.



