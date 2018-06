I Guns N Roses stregano 70mila spettatori al Firenze Rocks

Grande successo per i Guns N' Roses nella seconda giornata del "Firenze Rocks". La band di Axl Rose e Slash, di fronte a una folla di 70mila persone, ha presentato una scaletta di 30 canzoni, alternando i suoi successi più importanti, come "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "Welcome To The Jungle" e "Paradise City" a molte cover. Tra queste particolare emozione ha destato "Black Hole Sun", dei Soundgarden, omaggio a Chris Cornell, scomparso l'anno scorso.