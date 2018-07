Festival, non solo Italia: dallo Sziget al Lollapalooza Berlino

ELECTRIC CASTLE - Il festival rumeno è un evento che va oltre il concetto di semplice festival musicale includendo nel proprio programma arte, stand up comedy, artisti di strada e tantissimi altri tipi di esperienze. Cluj-Napoca, la sede del festival, è la città più importante della Transilvania, una terra ricca di fascino e storia, che negli ultimi anni è diventata una delle mete turistiche più visitate dell’Est Europa.

Sul palco ci saranno London Grammar, Jessie J, Richie Hawtin, Mura Masa, Icona Pop, The Bloody Beetroots live, Damian Marley, Wolf Alice, Netsky, St. Germain, Nothing But Thieves, Kensington, Digitalism, The Horrors, Valentino Khan, Quantic LIVE, JP Cooper, Nastia, Dubioza Kolektiv e tanti altri.



SZIGET FESTIVAL - Lo Sziget è il più grande festival d’Europa, ospitato in un’isola in mezzo al Danubio a pochi chilometri da Budapest. Non solo musica e concerti, l’area presenta più di 34 venue, un campeggio interno, aree relax, food, giostre, sport e tanto sano divertimento per tutte l’età. Rappresenta una vera e propria vacanza, all'insegna della musica e del divertimento.

Ecco il programma completo:

8 agosto: Kendrick Lamar, Lykke Li, Stormzy, Clean Bandit, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped

9 agosto: Gorillaz, Cigarettes After Sex, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped, Seasick Steve, Lemaitre, Alle Farben, WhoMadeWho, Unknown Mortal Orchestra, SG Lewis

10 agosto: Lana Del Rey, Parov Stelar, The Kooks, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped, JP Cooper, Sam Feldt, Jay Hardway, The Him, Bilderbuch, Shame, Perturbator, Asaf Avidan

11 agosto: Mumford & Sons, Bastille, Lianne La Havas, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped, Fink, Above & Beyond, Everything Everything, Borgore, The Living End, Sofi Tukker, Aurora, Zhu 12 agosto: Dua Lipa, Liam Gallagher, Kaleo, Wolf Alice, Desiigner, King Gizzard & The Lizard Wizard, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped, Petit Biscuit, Slaves, KSHMR, Seven Lions, TUJAMO, Jan Blomqvist

13 agosto: Kygo, Shawn Mendes, MØ, Nick Murphy FKA Chet Faker, Milky Chance, Little Dragon, Giant Street Theatre - Wired Aerial Theatre: As The World Tipped, Goo Goo Dolls, La Femme, Yellow Days, My Baby, Don Diablo, Damian Lazarus & The Ancient Moons

14 agosto: Arctic Monkeys, The War on Drugs, Zara Larsson, Gogol Bordello, Blossoms, Gorgon City, Nothing But Thieves, Lewis Capaldi, Delta Heavy, Fever Ray, Børns

LightStage: Galeffi, Gomma, Gio Evan, Joan Thiele , LIM, Giungla, Espana Circo Este, Siberia, The Pier, Andead, Vittoria Fleet (D), Ooostblok (NL) e Springwater (F)



LOLLAPALOOZA BERLINO - Berlino è la prima location europea per lo storico festival ideato da Perry Farrel Si tiene presso l’Olympiastadion & Olympiapark e mantiene il concept originario e si propone come mix di musica, cibo, street art, moda, attività per i bambini.

La line up schiera: The Weeknd, Kraftwerk 3D, Imagine Dragons, The National, Casper, David Guetta, Kygo, Armin van Buuren, Liam Gallagher, Freundeskreis, Ben Howard, RAF Camora & Bonez MC, Scooter, Dua Lipa, Rag’n’Bone Man, Years & Years, SXTN, Rin, The Wombats, DVBBS, Showtek, Nervo, Jonas Blue, Friendly Fires, Sofi Tukker, Jorja Smith, Lewis Capaldi, Wolf Alice, Oliver Koletzki, San Holo, Alison Wonderland, Ofenbach, Alexis Taylor, Gurr, Dhani Harrison, Giant Rooks, Night Game, Smiie, Mokoomba. Helgen, Manuel Fröhlich, Thorsten Nagelschmidt, L.A. Salami, Hak Baker, Berliner Kneipenchor, Claudio Donzelli, Laura Carbone, David Keenan, Beranger, Kendy Gable, Everettes, APEY.