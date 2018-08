Enrico Ruggeri rassicura tutti: "Solo un edema alle corde vocali"

Dopo l'annuncio della sospensione del tour per imprecisati problemi di salute , arrivano buone notizie da Enrico Ruggeri . Dal suo profilo Twitter , il cantautore milanese ha voluto rassicurare tutti dopo gli "accertamenti fatti". E ha scritto: "Il visitatore è solo un edema alle corde vocali, del quale mi libererò a breve. Nel frattempo con cure adeguate posso fare i concerti che mancano. Vi aspetto".

Dal calendario riportato sul sito ufficiale di Ruggeri sono 10 le date in programma. La prossima tappa è fissata il 26 agosto a Carlentini, in provincia di Siracusa, in Sicilia.