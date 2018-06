Beaches Brew, settima edizione del festival sulla spiaggia di Ravenna

L'obiettivo del festival è quello di non essere mai uguale a se stesso, sempre fresco e lontano dai clichè, coniugando tradizione e innovazione e ospitando moltissime proposte già entrate nel radar delle principali riviste internazionali. Tra questi Tune-Yards, la creatura dell’eclettica cantautrice statunitense Merril Garbus tra indie-folk-disco; Hailu Mergia, leggenda del jazz etiope per la prima volta in Italia; Khruangbin, misterioso trio texano sospeso tra psichedelia e surf-rock; The comet is coming, band guidata dal sassofonista Shabaka Hutchings, figura chiave della nuova scena jazz inglese; Downtown Boys, esplosivo quartetto punk-rock di Providence composto da giovani immigrati messicani di seconda generazione.



Ecco il programma completo:

lunedì 4 giugno

Harbour Stage, Molo Dalmazia

LIIMA (DK)

OMNI (US)

AMBER ARCADES (NL)

TOBJAH (IT)

& Garage Sale!



martedì 5 giugno

Hana-bi

THE COMET IS COMING (UK)

HAILU MERGIA (ETH)

SUDAN ARCHIVES (US)

JACK CANNON (IT)



mercoledì 6 giugno

Hana-bi

KHRUANGBIN (US)

EZRA FURMAN (US)

DOWNTOWN BOYS (US)

MATTIEL (US)

HAVAH (IT)



giovedì 7 giugno

Hana-bi

TUNE-YARDS (US)

JLIN (US)

NADAH EL SHAZLY & BAND (ET/CDN)

FLOHIO (UK)

RIZAN SAID (SYR)

DJ FITZ (UK)