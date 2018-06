Acieloaperto Festival nella cornice della Rocca Malatestiana a Cesena

Torna anche nel 2018 Acieloaperto Festival, la rassegna musicale in scena a partire dal 23 giugno nella suggestiva cornice storica della Rocca Malatestiana a Cesena. Protagonisti in cartellone i PiL di Johnny Lydon (Sex Pistols) e ben tre date uniche italiane con Eels, Black Rebel Motorcycle Club e Fidlar. Non mancheranno le eccellenze nostrane tra passato e presente come Francesco De Gregori e Cosmo, in scena nella splendida cornice di Villa Torlonia a S.Mauro Pascoli (FC).