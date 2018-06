"Rock in Roma" compie 10 anni e si fa in quattro

Tra gli artisti più attesi della manifestazione c'è l'ex Pink Floyd Roger Waters che il 14 luglio porterà il suo "Us+Them" al Circo Massimo, in una produzione finora andata in scena solo a Città del Messico e al Coachella in California per il Desert Trip Festival (sarà poi a Londra il 6 luglio e a Lucca l'11). Si fa il conto alla rovescia anche per gli Hollywood Vampires di Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry in Cavea l'8 luglio, mentre a Ostia Antica si esibiranno Jeff Beck (il 24 giugno), Cigarettes After Sex (il 10 luglio) e Myles Kennedy + Dorian Sorriaux (il 19 luglio).



Il compito di aprire il "Rock in Roma" il 20 giugno è affidato, nella sede storica di Capannelle, a The Killers. Poi sarà la volta di Parkway Drive + Thy Art is Murder + Emmure il 26 giugno, Megadeth + Killswitch Engage il 28, Macklemore il 3 luglio nella sua unica data estiva, Post Malone nell'unica data italiana l'8 luglio + Dark Polo Gang, The Chemical Brothers il 19 luglio. Non mancano gli italiani come De André canta De André il 5 luglio, Coez il 7 luglio, Carl Brave X Franco126 il 12 luglio, Lo Stato Sociale il 13 luglio, Caparezza + Eugenio in via di Gioia il 16 luglio, Sfera Ebbasta il 21 luglio, Mannarino il 25 luglio per il suo ultimo appuntamento live della stagione e Fabri Fibra, al quale è affidata la chiusura il 26 luglio.