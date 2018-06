"I want to like you but I find it difficult", dall'elettronica all'ethio-jazz nella rassegna alla Fondazione Prada

Dalla musica elettronica all’ethio-jazz, dalla minimal all’afrobeat. Fondazione Prada presenta il programma di eventi musicali "I want to like you but I find it difficult", una serie di appuntamenti musicali, che si terranno nella sede di Milano l'8 giugno e il 28 settembre. La rassegna rappresenta un tentativo di esplorare una pluralità di generi e linguaggi ospitando artisti internazionali come Tony Allen, Mulatu Astatke, E/Tape, Burnt Friedman, Nicolas Lutz, Monolake Live Surround, Joy Orbison, Craig Richards e Midori Takada.