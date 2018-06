clicca per guardare tutte le foto della gallery

Rigorosamente vietati dal regolamento di quest'anno i selfie, non sono mancati i flash dei fotografi per le stelle protagoniste del primo red carpet di Cannes 2018. Da Penelope Cruz a Bianca Jagger, da Cate Blanchett a Chiara Mastroianni, passando per Kristen Stewart e la sempre fascinosa Isabelle Adjani, ecco chi ha sfilato prima della cerimonia inaugurale.