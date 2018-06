clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo la fine della lunga relazione con Monica Bellucci, Vincent Cassel, 51 anni, non ha perso tempo. Dallo scorso infatti l'affascinante attore è legato alla sexy modella di 21 anni, Tina Kunakey, nata in Sicilia ma cresciuta in Francia, con la quale ha sfilato sul red carpet della Croisette.